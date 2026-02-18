Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР

Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР, които са изцяло под контрола на ГЕРБ и на „ДПС – Ново начало“ за периода, за който се говори. Така председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира случая "Петрохан" в "Денят започва".

"Още нещо, този шеф на ДАНС, ние 2023 г. искахме да се махне, ако си спомняте. Академик Денков ясно каза - този човек трябва да си тръгне от ДАНС, защото той беше човекът, който опраска машините и нямаше машинен вот на първия тур на кметските избори. И тогава президентът блокира смяната на този шеф на ДАНС, така че, ако е имало покровителстване на такива неща, това със сигурност е било от страна на службите, които не са си свършили работата и това е най-притеснителното в този случай."

Според думите на Василев трагедията "Петрохан" няма да навреди на партията му.

"Не мисля, че вреди на ПП по една проста причина – това, което стана ясно в момента, е , че случая е изцяло проблемен заради ДАНС, които са покровителствали и ГДБОП под ръководството на Калин Стоянов, които също са го покровителствали. Две години са знаели за това нещо и не са направили нищо и не са го спрели. Казали са, че даже е прекратено разследването накрая, доколкото излязоха документите. Това, което МВР вчера пусна като вътрешна комуникация и проверка, които я е правил трябва да бъде уволнен за некомпетентност. Не може сигнал към МВР за информация, да се твърди, че спира проверката. То тогава МВР няма да работи. Имали разследване в МВР, след това загубили папката и разследването затова спряло – ето такива глупости пише вътре. Как са я загубили тази папка? Айде по-сериозно! Това нещо да се ползва политически по такъв гнусен начин... Ние сме заявили, че всяко престъпление трябва да бъде разследвано. В редиците на ПП-ДБ няма хора, които са обвинени в такова нещо. За разлика от примерно депутат на ГЕРБ, който е обвинен за това. Но ние не казваме ГЕРБ се занимават с деца. Но в момента в НС има депутат на ГЕРБ, срещу когото има такова обвинение, истински депутат. Правят се опити да се пришие нещо по най-гнусния и гаден начин и всичко това се случва да ви кажа, всеки път в навечерие на избори се изфабрикува скандал по адрес на ПП-ДБ."

Василев коментира и темата за служебния кабинет на Андрей Гюров.

"Тъй като съм участвал в няколко кабинета, имената които циркулират преди това обикновено в най-добрия случай имат 30% нещо общо с това, което се случва като кабинет. Предложихме Бойко Рашков, ще видим дали, това е единственото нещо, което сме заявили за този кабинет и то, защото Бойко Рашков, ако се погледне назад във времето по негово време беше най-добра борбата с купения вот."

