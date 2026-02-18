Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим (СНИМКИ и ВИДЕО)

Автобус с 25 души е закъсал край свищовското село Вардим, пътувал е в посока Букурещ.

Пътниците са на топло. Няма бедстващи.

В момента екипи на пожарната и друга тежка техника работят по изваждането на закъсалия автобус.

Пътниците са изведени от него. Осигурен е друг автобус, който ще ги извози към град Бяла.

Усложнена е обстановката навсякъде в област Велико Търново. Тир се обърна край село Кавлак, друг самокатастрофира край село Раданово. Закъсали автомобили и камиони имаше на главния път Велико Търново - Русе. Пътуващи по главния път София - Варна също сигнализираха, че движението в района на Севлиево е затрудено. Закъсали автомобили има и по пътя Велико Търново - Горна Оряховица в района на село Арбанаси.