Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Изгнила храна, кашони и ... рояци мухи - така изглеждат централни булеварди в Хавана

Снимка: АП/БТА
Последствията от петролната блокада, наложена от Съединените щати на Куба, стават все по-тежки.

Улиците се превръщат в сметища. Заради липса на гориво, не се движат сметоизвозващите камиони. Изгнила храна, кашони и ... рояци мухи - така изглеждат централни булеварди в Хавана.

Вълна от недоволство сред кубинците, които се притесняват за здравето си.

Според проправителствена медия, в Хавана работят 44 от 106 камиона за събиране на боклуци. От ООН обявиха, че следят ситуацията и са много загрижени от струпването на боклуци. Дълги години Куба разчиташе почти изцяло на петролни доставки от Венецуела. След американската операция там и задържането на президента Николас Мадуро, Вашингтон лиши Хавана от този източник на горива.

Преди две седмици президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е "проваляща се" държава, но изрази надежда за споразумение с местните власти.

#САЩ #криза с боклука #Куба

