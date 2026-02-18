Кризата с боклука в Куба се задълбочава - улиците се превръщат в сметища

Последствията от петролната блокада, наложена от Съединените щати на Куба, стават все по-тежки.

Улиците се превръщат в сметища. Заради липса на гориво, не се движат сметоизвозващите камиони. Изгнила храна, кашони и ... рояци мухи - така изглеждат централни булеварди в Хавана.

Вълна от недоволство сред кубинците, които се притесняват за здравето си.

Според проправителствена медия, в Хавана работят 44 от 106 камиона за събиране на боклуци. От ООН обявиха, че следят ситуацията и са много загрижени от струпването на боклуци. Дълги години Куба разчиташе почти изцяло на петролни доставки от Венецуела. След американската операция там и задържането на президента Николас Мадуро, Вашингтон лиши Хавана от този източник на горива.

Преди две седмици президентът Доналд Тръмп заяви, че Куба е "проваляща се" държава, но изрази надежда за споразумение с местните власти.



