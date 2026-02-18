БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дело-прецедент в САЩ: Марк Зукърбърг ще дава показания

Теодора Гатева
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Съединените щати започва ключово съдебно дело. Очаква с него показания да даде изпълнителен директор на Мета - Марк Зукърбърг.

Възможно е делото да се превърне в прецедент, защото поставя въпроса за гражданската отговорност на операторите на социални медии. Според адвокат на ищеца социалните платформи са "създали пристрастяване" сред младите потребители. Зукърбърг многократно е говорил пред Конгреса за безопасността на Фейсбук, но за първи път ще коментира колко безопасно е използването му от младежи пред съдебно жури.

#дело-прецедент #Мета #фейсбук #САЩ #Марк Зукърбърг

