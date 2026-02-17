Отличие за БНТ от "SOS Детски селища България"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
отличие бнт sos детски селища българия
Снимка: БНТ
Отличие за Българската национална телевизия от "SOS Детски селища България".

Десетото юбилейно издание на наградите беше под надслов "Едно семейство". От организацията посочиха, че всеки месец помагат на около 1000 деца, младежи и семейства в риск, а помощта на дарителите и партньорите е незаменима.

От името на БНТ наградата за медийно партньорство взе водещата на предаването "България в 60 минути" Мариана Векилска.

Мариана Векилска, водещ на предаването "България в 60 минути": "Българската национална телевизия със всичките ѝ канали и в частност предаването "България в 60 минути" отстояват общочовешките ценности, каузите и подкрепят като разказват историите и поставят проблемите на онеправданите деца на България."

Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на Сдружение "SOS Детски селища България": "Нашата основна мисия продължава - да дадем сигурност, любов и усещането за семейство, независимо дали се грижим за деца, които са загубили родителска грижа или работим по превенцията на семейства и деца, които да се запазят и да не се разделят, което е основната ни дейност вече сега."

#"SOS Детски селища България" #SOS Детски селища България #Мариана Векилска #награда за БНТ

