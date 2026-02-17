Отличие за БНТ от "SOS Детски селища България"

Отличие за Българската национална телевизия от "SOS Детски селища България".

Десетото юбилейно издание на наградите беше под надслов "Едно семейство". От организацията посочиха, че всеки месец помагат на около 1000 деца, младежи и семейства в риск, а помощта на дарителите и партньорите е незаменима.

От името на БНТ наградата за медийно партньорство взе водещата на предаването "България в 60 минути" Мариана Векилска.