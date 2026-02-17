БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

500 ресурсни кабинета в помощ на децата със специални образователни потребности

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

500 ресурсни кабинета в помощ на децата със специални образователни потребности. Те са оборудвани по проекти на просветното министерство и са обзаведени спрямо нуждите на децата, така че да им помогнат да се справят със стреса и да се развиват наравно с останалите си съученици. Специализираният кабинет в 55-о СУ в София е остров за подкрепа за около 40 деца. За тях се грижат четирима ресурсни учители, двама психолози, двама логопеди и педагогически съветници.

Това е мястото, където децата се чувстват себе си, защото получават нужната подкрепа.

Ина Илиева, родител: "Това е техният си кът, ако имат моменти в класната стая, в които се чувстват малко по-различни, това тук им помага."

Кът с разнообразни занимания за стимулиране на максимално много сетива.

Нина Йовкова, ресурсен учител в 55 СУ "Петко Каравелов", София: "Например, сензорен екран, върху който могат да рисуват, да видят цветове, да разгърнат себе си на него, на него могат да се пишат и задачи, могат да се правят диктовки."

Чрез динамика и дори под формата на игра децата трупат нови знания по различните предмети.

Нина Йовкова, ресурсен учител в 55 СУ "Петко Каравелов", София: "Ако са прекалено ангажирани, т.е. емоционално превъзбудени, те имат възможност и за отдих. Да останат една-две минути тук в тяхното си кътче, където се чувстват сигурни, където никой не ги притиска."

Ина Илиева, родител: "Моята дъщеричка, когато беше първи клас, казаха, че нали съответно трудно се справя, няма да може да чете и т.н. В момента с цялата грижа на всички специалисти, педагози и всички тези допълнителни активности и игри, детето не се различава по нищо от своите връстници. Има желание да спортува, да рисува, чете много хубаво."

Силвия Насева, ресурсен учител в 55 СУ "Петко Каравелов", София: "Още, когато бъде установен проблемът, трябва да се започне интензивна работа, защото идвайки в училище, те имат големи бариери с учебния материал, с организационната дейност."

И дори и най-малката стъпка може да се окаже голяма крачка в правилната посока.

Силвия Насева, ресурсен учител в 55 СУ "Петко Каравелов", София: "Те реагират с една лека тъга, защото не искат да си тръгват, чувстват се приятно, чувстват се приети, чувстват се разбрани и научават много.

Ина Илиева, родител: "Тези учители са като ангели за нашите деца и фея на доброто. Тъй че няма нищо срамно да се работи, ако има даден проблем и няма нищо невъзможно. Моето дете е пример."

#ресурсен учител #ресурсни кабинети

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
3
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
5
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Образование

МОН за случая с младежа от Нова махала, който сложи край на живота си: Личен конфликт е прераснал в системен тормоз
МОН за случая с младежа от Нова махала, който сложи край на живота си: Личен конфликт е прераснал в системен тормоз
С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година С около 10% са се увеличили цените на частните уроци през тази учебна година
6240
Чете се за: 03:07 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
41170
Чете се за: 07:47 мин.
„Спейс Екс“ дава приоритет на изграждането на град на Луната пред Марс „Спейс Екс“ дава приоритет на изграждането на град на Луната пред Марс
Чете се за: 03:07 мин.
Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив Задържаха млад учител за опити за блудство с ученичка в Пловдив
6689
Чете се за: 01:37 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас Време е за подаването на заявление за участие в матурите след 12-и клас
7953
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство? Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ