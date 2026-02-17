500 ресурсни кабинета в помощ на децата със специални образователни потребности. Те са оборудвани по проекти на просветното министерство и са обзаведени спрямо нуждите на децата, така че да им помогнат да се справят със стреса и да се развиват наравно с останалите си съученици. Специализираният кабинет в 55-о СУ в София е остров за подкрепа за около 40 деца. За тях се грижат четирима ресурсни учители, двама психолози, двама логопеди и педагогически съветници.

Това е мястото, където децата се чувстват себе си, защото получават нужната подкрепа.

Ина Илиева, родител: "Това е техният си кът, ако имат моменти в класната стая, в които се чувстват малко по-различни, това тук им помага."

Кът с разнообразни занимания за стимулиране на максимално много сетива.

Нина Йовкова, ресурсен учител в 55 СУ "Петко Каравелов", София: "Например, сензорен екран, върху който могат да рисуват, да видят цветове, да разгърнат себе си на него, на него могат да се пишат и задачи, могат да се правят диктовки." Чрез динамика и дори под формата на игра децата трупат нови знания по различните предмети.



Нина Йовкова, ресурсен учител в 55 СУ "Петко Каравелов", София: "Ако са прекалено ангажирани, т.е. емоционално превъзбудени, те имат възможност и за отдих. Да останат една-две минути тук в тяхното си кътче, където се чувстват сигурни, където никой не ги притиска." Ина Илиева, родител: "Моята дъщеричка, когато беше първи клас, казаха, че нали съответно трудно се справя, няма да може да чете и т.н. В момента с цялата грижа на всички специалисти, педагози и всички тези допълнителни активности и игри, детето не се различава по нищо от своите връстници. Има желание да спортува, да рисува, чете много хубаво." Силвия Насева, ресурсен учител в 55 СУ "Петко Каравелов", София: "Още, когато бъде установен проблемът, трябва да се започне интензивна работа, защото идвайки в училище, те имат големи бариери с учебния материал, с организационната дейност."

И дори и най-малката стъпка може да се окаже голяма крачка в правилната посока.