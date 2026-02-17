БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йенс Лурос Офтебро сбъдна мечтата си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

bnt avatar logo от Мартин Гошев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Норвежецът триумфира и в северната комбинация (голяма шанца), след като направи най-силното бягане на 10 км.

йенс лурос офтебро окичи златото северната комбинация малка шанца зимните олимпийски игри
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Всяка велика история започва с мечта. Когато е 13-годишен, Йенс Офтебро е запленен от успехите на своя сънародник и идол Йорген Граабак, който в този момент триумфира с първата си индивидуална олимпийска титла в северната комбинация на Игрите в Сочи през 2014-та. Тогава се зарича да съхрани това наследство оставено от Граабак.

На Игрите в Пекин, една от мечтите на Йенс Офтебро се трансформира в олимпийско злато - от отборната надпревара в северната комбинация, спечелено заедно с Граабак. В индивидуалната остава зад своя идол и трябва да се задоволи със сребро.

Състезателният характер взема превес в живота на Офтебро още в ранна детска възраст и той активно се занимава с различни видове спорт, но един конкретен завладява сърцето на малкият тогава норвежец. Северната комбинация не е популярен и изпълнен с блясък спорт, както футбола и хокея, но изисква невероятно постоянство, желязна психика и нечовешки физически възможности. Предизвикателството да пази златното олимпийско наследство, оставено от Граабак, го тласка към неуморна всекидневна работа, за да се усъвършенства в ски скоковете и ски бягането.

Граабак не е единственият пример в спорта и в живота за Йенс. Фундаментална роля за изграждането му от дете до олимпийски шампион има и неговият брат – Ейнър, който е по-голям от Йенс с две години. Двамата започват да тренират ски бягане от съвсем ранна детска възраст, а малко след това Ейнър се прехласва и по ски скока. Не след дълго Йенс подражава на своя батко и година по-късно се записва да тренира и ски скок. В конкуренцията между двамата се калява мощта на шампионския характер на Йенс Офтебро, а доверието, съперничеството и споделените мечти изграждат двама от най-силните атлети по северна комбинация в Норвегия.

Въпреки че няма успехите на Йенс, Ейнър също от силните норвежки състезатели. Стъпка по стъпка братята осъществиха и своята мечта – да представят заедно Норвегия на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Вече 25-годишен, Йенс Офтебро спечели второто си олимпийско злато в Милано-Кортина. След триумфа в северната комбинация на малка шанца преди дни, днес норвежецът бе най-бърз на трасето в Тезеро, изминавайки дистанцията за 24:45 минути, като преди това бе пети в ски скоковете от голяма шанса.

В четвъртък, когато е отборната надпревара, Офтебро може да настигне своя идол Граабак с 4 златни олимпийски медала в северната комбинация.

Така Йенс Офтебро вече има собствено наследство, което вероятно някой хлапак в Норвегия, докато е гледал състезанието днес, си е обещал да е следващият пазител и да напише нова велика история, започнала с мечта. Нужни са смелост, да вярваш и неизбледняваща страсти и отдаденост към спорта.

Вижте целия обект във видеото.

Свързани статии:

Йенс Лурос Офтебро с втора олимпийска титла в Милано/Кортина
Йенс Лурос Офтебро с втора олимпийска титла в Милано/Кортина
Норвежецът триумфира и в северната комбинация (голяма шанца), след...
Чете се за: 01:47 мин.
#Йенс Лурос Офтебро #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
3
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
5
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Видео

ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ВИДЕО)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ВИДЕО)
Александра Фейгин: Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи Александра Фейгин: Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи
Чете се за: 01:30 мин.
Спортни новини 17.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.02.2026 г., 20:50 ч.
Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3 Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Днес на Игрите 17.02.2026 г. Днес на Игрите 17.02.2026 г.
Историята на Милена Атанасова - доброволец на Зимните олимпийски игри Историята на Милена Атанасова - доброволец на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство? Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ