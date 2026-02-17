Йенс Лурос Офтебро сбъдна мечтата си на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Всяка велика история започва с мечта. Когато е 13-годишен, Йенс Офтебро е запленен от успехите на своя сънародник и идол Йорген Граабак, който в този момент триумфира с първата си индивидуална олимпийска титла в северната комбинация на Игрите в Сочи през 2014-та. Тогава се зарича да съхрани това наследство оставено от Граабак.

На Игрите в Пекин, една от мечтите на Йенс Офтебро се трансформира в олимпийско злато - от отборната надпревара в северната комбинация, спечелено заедно с Граабак. В индивидуалната остава зад своя идол и трябва да се задоволи със сребро.

Състезателният характер взема превес в живота на Офтебро още в ранна детска възраст и той активно се занимава с различни видове спорт, но един конкретен завладява сърцето на малкият тогава норвежец. Северната комбинация не е популярен и изпълнен с блясък спорт, както футбола и хокея, но изисква невероятно постоянство, желязна психика и нечовешки физически възможности. Предизвикателството да пази златното олимпийско наследство, оставено от Граабак, го тласка към неуморна всекидневна работа, за да се усъвършенства в ски скоковете и ски бягането.

Граабак не е единственият пример в спорта и в живота за Йенс. Фундаментална роля за изграждането му от дете до олимпийски шампион има и неговият брат – Ейнър, който е по-голям от Йенс с две години. Двамата започват да тренират ски бягане от съвсем ранна детска възраст, а малко след това Ейнър се прехласва и по ски скока. Не след дълго Йенс подражава на своя батко и година по-късно се записва да тренира и ски скок. В конкуренцията между двамата се калява мощта на шампионския характер на Йенс Офтебро, а доверието, съперничеството и споделените мечти изграждат двама от най-силните атлети по северна комбинация в Норвегия.

Въпреки че няма успехите на Йенс, Ейнър също от силните норвежки състезатели. Стъпка по стъпка братята осъществиха и своята мечта – да представят заедно Норвегия на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Вече 25-годишен, Йенс Офтебро спечели второто си олимпийско злато в Милано-Кортина. След триумфа в северната комбинация на малка шанца преди дни, днес норвежецът бе най-бърз на трасето в Тезеро, изминавайки дистанцията за 24:45 минути, като преди това бе пети в ски скоковете от голяма шанса.

В четвъртък, когато е отборната надпревара, Офтебро може да настигне своя идол Граабак с 4 златни олимпийски медала в северната комбинация.

Така Йенс Офтебро вече има собствено наследство, което вероятно някой хлапак в Норвегия, докато е гледал състезанието днес, си е обещал да е следващият пазител и да напише нова велика история, започнала с мечта. Нужни са смелост, да вярваш и неизбледняваща страсти и отдаденост към спорта.

