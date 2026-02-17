БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване

Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Запази
доставките руски петрол унгария спрени поредна украинска атака
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Руските петролни доставки по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словакия са спрени от края на януари. Това са единствените две държави-членки на Европейския съюз, които продължават да купуват руски петрол. Според Киев причината за спирането на доставките са руски удари срещу инфраструктурата на петролопровода, но Братислава и Будапеща твърдят, че срещу тях се оказва политически натиск. Унгария и Словакия изпратиха писмо до Хърватия, за да осигури алтернативен маршрут през Адриатическия петролопровод. Какво отговори Загреб и имат ли основание твърденията за политически натиск - отговорите следват.

Украинският външен министър Андрий Сибиха публикува на 12 февруари снимка на пожар по петролопровода "Дружба" с текст:

Андрий Сибиха - министър на външните работи на Украйна: "Знаем, че унгарската страна подготвя жалба за проблемите с транзита на руски петрол през тръбопровода "Дружба". Можем само да ги посъветваме да се обърнат към "приятелите" си в Москва с тези снимки."

Унгария и Словакия поискаха в писмо до Хърватия помощ за осигуряването на алтернативен маршрут през тръбопровода "Адриа". От Загреб са готови да помогнат, но в съответствие с европейските и американските санкции.

Анте Шушняр - министър на икономиката на Хърватия: "Искам да отбележа, че освен Русия има и други източници на петрол, целият Европейския съюз се снабдява с не - руски петрол."

Всяка държава-членка трябва да има запаси от гориво за 90 дни, заявиха от Европейската комисия и добавиха, че Адриатическият нефтопровод е част от стратегията за диверсифициране на доставките в блока. И Братислава, и Будапеща, които получиха дерогация от санкциите за руския петрол, отказват да откликнат на призивите на Брюксел за диверсификация. Напрежението с Киев беше една от темите по време на разговорите на американския държавен секретар Марко Рубио със словашкия премиер Роберт Фицо. А думите на Фицо бяха подкрепени и от Москва.

Роберт Фицо - премиер на Словакия: "Петролните доставки от Украйна за Унгария и Словакия са предмет на политическо изнудване, особено за Унгария. С други думи иска се Унгария да се съгласи за членство на Украйна в Европейския съюз."

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: "Съгласен ли е Кремъл с подобно твърдение - Да, напълно сме съгласни. Така изглежда ситуацията де факто и е невъзможно да се интерпретира по какъвто и да е друг начин."

В Будапеща сблъсъкът с Украйна вече е една от основните теми на предизборната кампания за вота на 12 април.

Виктор Орбан - премиер на Унгария (28.01.2026 г.): "Нови заплахи идват всеки ден от Украйна - понякога от президента, друг път от външния министър или от разузнаването. Това ще е ежедневието ни до изборите."

И докато европейските доставки на руски петрол намаляват драстично след началото на войната, то в Унгария те се увеличиха от 61% на 86 на сто, а Словакия остава напълно зависима от руското черно злато.

#дерогация на руски петрол #руски петрол

