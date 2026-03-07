"Защо ни целят, тук има училище": Масирана руска атака в Харков взе 11 жертви, две от които деца

Войната в Украйна - поне 11 души, от които две деца, загинаха при поредна масирана атака срещу Харков - вторият по големина град в страната. Удари и срещу Одеса и Киев, отново е поразена енергийна инфраструктура. Не стихва и напрежението между Украйна и Унгария.

Ханна, жител на Харков: "Тук живеехме обикновени хора. Защо ни целят? Тук има училище... Защо и по него?"

Ханна гледа какво е останало от 5-етажния блок, в който живее, след като той е засегнат при поредната руска атака. Благодарна е, че в момента на удара е била при свои близки. Според местните власти повече от 20 апартамента са напълно унищожени. Андрий вижда щетите часове след удара.

Андрий, жител на Харков: "За щастие не бях тук. Бях по работа в Киев. Докато се връщах с влака, около 01.30 ч. през нощта, ми се обади приятел и ме пита - "Прибираш ли се?" Казах "да". А той ми казва - "Не бързай. Вече няма къде да се прибереш."

При атаката през изминалата нощ сериозно пострадало е и училище, което са намира в района. Над 160 прозорци са счупени, щети има във всички класни стаи.

Карина Крюк, заместник-директор на училището: "От началото на 2022 година това е третият път, в който прозорците са изпочупени. Но в такъв мащаб - за първи път."

Напрежението между Украйна и Унгария става все по-осезаемо. По време на своя предизборна изява премиерът Виктор Орбан нарече финансовата дейност на украинците в страна му "подозрителна".

Виктор Орбан, министър-председател на Унгария: "Първо, не знаем тези пари дали са били за някъде или са били донесени тук. Искаме просто да знаем какво правят украинците с толкова голяма сума. Но ние искаме да знаем. За мен това, което се случва, е подозрително."

Орбан говори за случая, в който в Унгария бяха задържани седем украински банкови служители, които по-късно бяха пуснати. Унгарската страна твърди, че те са задържани в хода на наказателно производство по подозрение за пране на пари. Това допълнително обтегна и без това сложните отношения между Киев и Будапеща, не само заради спирането на петролопровода "Дружба" и блокирането на заема за Украйна, но и заради изказване на Зеленски по адрес на Орбан, което Брюксел определи като "неприемливо".