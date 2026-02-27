11 години от смъртта на руския опозиционен лидер Борис Немцов

Посланици от западни държави и московчани през целия ден поднасяха цветя пред паметната плоча в в центъра на руската столица, където преди 11 години беше застрелян опозиционния лидер Борис Немцов.

Силите на реда се постараха да не допускат струпване на хора в зоната на Големия Москворецки мост близо до Кремъл. На това място на 27 февруари 2015 година Немцов е застрелян в гърба с четири куршума.

По това време критикът на Владимир Путин е подготвял доклад за руското военно участие в Източна Украйна. Петима чеченци са осъдени за убийството.