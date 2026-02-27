Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026“

Тази събота от 21:00 часа по БНТ 1 ще бъде избрана песента, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ във Виена.

Попзвездата DARA ще изпълни три нови песни, написани специално за конкурса. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот от професионално жури и зрители, които могат да гласуват онлайн в платформата eurovision2026.bg.

Журито ще се състои от известните музиканти и професионалисти от първите два етапа – Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити.

Песента победител ще представи България през май във Виена, където ще се проведе големият финал на „Евровизия 2026“.