Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

Тази събота избираме българската песен за „Евровизия 2026"

Чете се за: 01:00 мин.
Деца
Тази събота от 21:00 часа по БНТ 1 ще бъде избрана песента, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ във Виена.

Попзвездата DARA ще изпълни три нови песни, написани специално за конкурса. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот от професионално жури и зрители, които могат да гласуват онлайн в платформата eurovision2026.bg.

Журито ще се състои от известните музиканти и професионалисти от първите два етапа – Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити.

Песента победител ще представи България през май във Виена, където ще се проведе големият финал на „Евровизия 2026“.

Кои растения са безопасни за домашни любимци?
Кои растения са безопасни за домашни любимци?
Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог? Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог?
Чете се за: 01:00 мин.
Котаракът Мъри от връх Мусала е на лечение в София Котаракът Мъри от връх Мусала е на лечение в София
Чете се за: 01:20 мин.
Софийският фестивал на науката се завръща Софийският фестивал на науката се завръща
Чете се за: 00:45 мин.
Новините 27.02.2026 г. Новините 27.02.2026 г.
Чете се за: 02:52 мин.
Еко музеят в Русе предлага нестандартна работилница за мартенички Еко музеят в Русе предлага нестандартна работилница за мартенички
Чете се за: 00:35 мин.

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Катастрофа блокира АМ "Тракия" в посока Бургас край Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
