Котаракът Мъри от връх Мусала е на лечение в София

Котаракът Мъри, който живее на връх Мусала, беше свален от спасители и се възстановява в софийска клиника. Скоро се очаква да се завърне обратно в своя висок дом.

Котето Мъри е на 6 години. Наричат го „пазителя на връх Мусала“. Той е малкият сладък бонус за туристите, които го изкачват. Така, освен че си качил най-високия връх в България, получаваш и мъркане от дружелюбно коте.

Хората, които работят горе, забелязват, че го боли корема. Организира се акция по свалянето му в София с лифт „Ястребец“. В клиниката откриват, че има цистит.

Всъщност това не е първото му посещение в клиниката в „Драгалевци“. Ходил е там и за да се види общото му състояние с контролни прегледи. Апелът към туристите е да не му дават салами и други човешки храни, защото отсега ще трябва да се храни само с лечебна храна.

Парите, събрани за лечението му във Фейсбук, са напълно достатъчни и скоро ще бъде публикуван отчет за изхарченото. Останалите средства ще бъдат дарени за бездомни животни.