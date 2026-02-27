Софийският фестивал на науката се завръща

16-ото издание на Софийския фестивал на науката ще се проведе от 14 до 17 май в София. Тази година голямата тема е крехкостта.

Учените ще говорят за това колко деликатен е преходът от юношество към зрялост, колко уязвими са климатът и биоразнообразието, както и човешкото здраве – и физическо, и психично.

Ще има събития, свързани с нови материали, изследвания на космоса и още много любопитни научни открития. Организаторите обещават специални гости от чужбина, чиито имена ще бъдат обявявани постепенно. Скоро ще станат ясни и българските учени, които ще се включат в фестивала.