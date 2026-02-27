Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог?

Изкуственият интелект може да отговаря, но не може да замени истински приятел или психолог. Все повече хора пишат за личните си проблеми на чатботове. Те получават бърз отговор и понякога им се струва, че машината ги разбира.

Но специалисти предупреждават – изкуственият интелект знае само това, което му кажем. Той не познава цялата история и не вижда как се чувстваме наистина. Програмата може да даде категоричен съвет или да постави етикет без да разбира ситуацията напълно, а при сериозен проблем може да не разпознае нуждата от истинска помощ.

Експертите съветват, ако нещо ви тревожи силно, говорете с родител, учител, психолог или близък човек. Машината може да помага с информация, но не може да даде истинска човешка подкрепа.