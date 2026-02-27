В космоса вече се правят кисело мляко и кефир

Астронавти приготвят кисело мляко и кефир на борда на Международната космическа станция като част от експеримента BioNutrients-3. Целта е екипажът сам да произвежда свежа и полезна храна по време на дълги мисии.

Използва се същата закваска като на Земята, съдържаща известната бактерия Lactobacillus bulgaricus, открита през 1905 г. от българския учен Стамен Григоров.

Сега тази бактерия ферментира в условия на безтегловност. Учените искат да разберат дали храната запазва качествата си и дали микробите се развиват нормално в космоса.

Проби от космическите млечни продукти ще бъдат върнати на Земята за изследване, а при успешни резултати в бъдеще астронавтите по пътя към Луната и Марс може да си правят прясно кисело мляко направо в космоса.