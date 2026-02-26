Експеримент във Виена: Деца прекараха 3 седмици без телефон и достъп до социални мрежи

Какво ще се случи, ако не използвате смартфона и социалните си медии в продължение на три седмици? Това беше тема на експеримент в гимназия във Виена миналата есен.

Журналистка от австрийската телевизия направи документален филм за ефекта от експеримента и интересът към него се оказа огромен. Предстои ново, много по-мащабно проучване, което стартира след броени дни.

Научните открития от проведения вече ограничен експеримент за триседмичен период без смартфони и социални мрежи показват ясен ефект – подобрено благосъстояние, по-добър сън и повече увереност в собственото тяло. Сега проучването се провежда отново, но вече в цяла Австрия. Участват 40 000 ученици от пети клас нагоре.

Новият експеримент започва на 4 март. Провежда се от австрийската телевизия, министерството на образованието и организация за лечение на зависимости. Децата ще попълват въпросници, а учителите и родителите ще ги подпомагат с автобусни разписания, будилници или карти на улици.

Австрийското правителство вече обсъжда забрана на социалните медии за деца под 14 години.