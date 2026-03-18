Пънч пораства: вече търси истински приятели

Малко макаче на име Пънч, изоставено от майка си в зоопарк край Токио, постепенно започва да се адаптира към живота сред другите маймуни. Доскоро то намираше утеха в плюшената си играчка, която не изпускаше от ръце.

Сега обаче Пънч все по-често играе и общува с други маймуни. Той се катери, стои сред групата и дори получава прегръдки от по-големите.

Пазачите в зоопарка се грижат за него от самото му раждане, като са му дали играчката, за да се чувства по-сигурно и да се научи да се социализира.

Според специалистите това, че Пънч започва да се отделя от играчката си, е добър знак. Това означава, че той става по-независим и постепенно се вписва в „маймунското общество“.







