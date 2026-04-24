AI очила: нова технология пази слуха и на младите

Слушалки, силна музика, шумни заведения и концерти – все повече млади хора започват да имат проблеми със слуха. Затова във Франция вече се тества нова технология – умни очила с изкуствен интелект, които помагат човек да чува по-ясно.

Очилата разполагат с микрофони, високоговорители и специален софтуер, който улавя гласа на човека отсреща и намалява страничния шум.

Технологията е насочена основно към хора с по-лека загуба на слуха, които още не използват слухов апарат. Идеята е проблемът да се хване навреме и да не се задълбочава.

Специалисти предупреждават, че слухът не е проблем само на по-възрастните. Все по-често млади хора усещат шум в ушите, заглъхване или трудност да разбират реч след дълго слушане на силна музика.

Експерти съветват:

– да не се слуша музика на максимална сила

– да се правят почивки от слушалки

– да се използват шумозаглушаващи слушалки вместо да се усилва звукът

– при проблем да се потърси лекар

Изкуственият интелект вече влиза и в грижата за здравето, а тази технология показва как може да помогне и на младите да пазят слуха си.