Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за четвърти път

Карлос Насар отново доказа, че няма конкуренция във вдигането на тежести. Суперталантът на българските щанги завоюва титлата на европейското първенство в Батуми. Българинът триумфира в категория до 94 килограма, събирайки двубой от 386 кг.

Той бе лидер още след изхвърлянето със 176 килограма, а в изтласкването постигна 210. Постиженията му бяха най-силните и в двете движения. След това се опита да постави световен рекорд на 183 кг., но не успя. В последния си опит родният щангист пробва на 223 килограма, което да му донесе световен рекорд в двубоя, но не успя да ги вдигне.

Още тук като основен конкурент на Насар се очерта арменецът Аганян. Той регистрира три успешни опита - на 167, 172 и 175 килограма. Трети след изхвърлянето бе турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 килограма, които той вдигна от третия си опит, след като преди това направи два фаула.

В изтласкването българинът стартира на 210 килограма. Той ги вдигна от първия опит, но след преразглеждане съдиите не признаха движението му като чисто. Така олимпийският шампион трябваше да излезе за втори път на същата тежест, но този път успя да се справи с нея.

Аганян, който вече бе вдигнал 200 и 206 килограма, се завърна на подиума за опит от 212 килограма, който обаче бе много далеч от това да бъде успешен и това осигури златото на олимпийският шампион от Игрите в Париж през 2024 г.