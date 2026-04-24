Злато за Карлос Насар в изхвърлянето на европейското по вдигане на тежести

Карлос Насар води след първото движение в категория до 94 килограма на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми. Българинът си осигури златния медал в изхвърлянето след успешен опит на 176 килограма. Той стартира с тежест от 170 килограма, а в последния си опит пробва да постави и световен рекорд на 183 килограма, но той бе неуспешен.

Основен конкурент на суперталанта на българските щанги се явява Ара Аганян. Арменецът регистрира три успешни опита - на 167, 172 и 175 килограма. Трети във временното класиране е турчинът Хакан Шукрю Курназ със 166 килограма.

Малко по-късно е и втората и решаваща част от състезанието, в която щангистите ще трябва да "изтласкат" тежестта над главата си.