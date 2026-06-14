Шарл Льоклер заяви, че се срамува след катастрофата си по време на квалификациите за Гран При на Барселона във Формула 1

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер заяви, че се срамува след третата си катастрофа в рамките на осем дни, след като претърпя инцидент по време на квалификациите за Гран При на Барселона във Формула 1.

28-годишният състезател се удари в бариерите по време на третата квалификация на пистата в Каталуния, с което приключиха амбициите му за полпозишън в днешното състезание. Той ще започне от десетото място, докато Джордж Ръсел от Мерцедес ще стартира от челната позиция.

Льоклер посочи проблем със спирачките като причина за предишната си катастрофа в домашната за него надпревара в Монако и затова излезе на пистата в Испания с нови спирачни дискове, идентични с тези на съотборника му Люис Хамилтън.

Този път обаче пилотът от Монако отказа да обвини новите си спирачки за инцидента и призна, че изпитва срам от случилото се.

"Чувствам се много засрамен след последните три уикенда, които бяха особено трудни за мен... този уикенд мисля, че всичко се усещаше много добре. В такива дни трябва да постигам добри резултати и се чувствам много засрамен като цяло", коментира Льоклер.

Пилотът на Ферари заема четвъртото място в класирането при пилотите със 75 точки - на 15 зад съотборника си Люис Хамилтън, който е втори, и на 81 зад лидера Кими Антонели с Мерцедес.

Състезанието за Голямата награда на Барселона - седми кръг за сезон 2026, предстои днес от 16:00 часа българско време.