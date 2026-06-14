Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на световното първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се проведе тази вечер пред Националния дворец на културата в София. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Първенството се провежда под патронажа на президента.

Празничната програма ще започне с парад на нациите от 19:00 часа, който ще тръгне от площад „Света Неделя“ и ще премине по бул. „Витоша“ до пространството пред НДК, където ще бъде изградена специална сцена. Шествието ще бъде предвождано от кмета на Столична община Васил Терзиев в качеството му на принципал на града-домакин.

От 20:00 часа започва официалната церемония и концертната програма. Сред официалните лица, които ще присъстват на церемонията, са още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Върховния административен съд Любомир Гайдов и председателят на ФАФА България Слав Петков.

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която ще продължи до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис, тенис на маса.

Организаторите канят жителите и гостите на София да се присъединят към празника по повод откриването на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун.