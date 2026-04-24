Изтекла информация от Пентагона - обсъждано е временно отстраняване на Испания от НАТО

САЩ обмислят възможността да преразгледат подкрепата си за британските претенции върху Фолклендските острови като част от натиск върху съюзници от НАТО, които не са подкрепили американските действия срещу Иран.

Информацията е от изтекъл вътрешен имейл на Пентагона. В съобщението се предлагало и временно отстраняване на Испания от НАТО заради отказа на страната да предостави базите си за удари срещу Иран.

В изтеклия вътрешен мейл на Пентагона се подчертава, че предоставянето на достъп, бази и права за прелитане е основна линия в НАТО. В посланието не се споменава американско напускане на НАТО и закриване на бази в Европа. Една от възможностите е лишаване на "проблемни" страни от ключови или престижни постове в Алианса. Учредителният договор на НАТО не съдържа разпоредби за временно прекратяване на членство или изключване на членове.

Испанският премиер заяви, че страната му е надежден партньор в рамките на Пакта, изпълнява задълженията си и следователно няма повод за безпокойство.

Педро Санчес - премиер на Испания: "Не работим на базата на имейли, а с официални документи и официални позици, в този случай на американското правителство. Позицията на испанското правителство е ясна: пълно сътрудничество със съюзниците, но винаги в рамките на международното право."

Вашингтон се подразни от отказа на Испания да предостави логистика за американската кампания срещу Иран. В Испания има две американски бази - военноморската Рота и военновъздушната Морон.

Педро Санчес - премиер на Испания: "От моя гледна точка тази война в Иран е незаконна, това е голяма грешка. Надявам се в близко бъдеще да постигнем деескалация и разбира се, развръзка чрез дипломация, а не чрез войни."

Италианският премиер Джорджа Мелони призова за запазване на единството на НАТО.

Джорджа Мелони - премиер на Италия: "Мисля, че трябва да работим за укрепване на европейския стълб на НАТО, което очевидно правим, предвид всички проблеми, за които сте запознати по отношение на отбраната. Европейският стълб трябва очевидно да допълва американския."

Лондон подчерта, че премиерът Стармър никога няма да се поддаде на натиск във връзка с войната в Иран, а суверенитетът на Фолклендските острови е в рамките на Великобритания- позиция излагана пред всички американски правителства. Към отвъдморската британска територия претенции има и Аржентина, която я разглежда като наследство от испанската корона. През 1982-ра Аржентина нахлу на островите и впоследствие загуби 10-дневна война с Великобритания, а през 2013-та местното население гласува на раферендум с огромно мнозинство в полза на Лондон.