Възможен ли е живот под повърхността на Марс?

Чилийски учени ще изпратят рядка космическа мисия с проби от микроорганизми от Антарктида и Чили. Целта е да се изследва тяхната устойчивост в условия без кислород, нулева гравитация, висока радиация и екстремни температури.

Експедицията ще изпрати в космоса бактерии, събрани от екстремни среди, които ще престоят в орбита около Земята половин година при температури между -45 и -60 градуса по Целзий.

Микроорганизмите ще служат като земни модели за търсене на живот на Марс.

Испански учени, използвайки детектори, разработени за космически мисии, са открили оазис от микроорганизми на дълбочина до 3 метра в солените почви на Чили, което предполага възможността за съществуване на живот под повърхността на Марс.