Най-старото спортно училище у нас разполага със STEM център

Най-старото спортно училище у нас – „Васил Левски“ в Пловдив, вече разполага със STEM център.
Основната цел на центъра е учениците да визуализират преподавания материал, да правят изследвания и да усвояват знания чрез преживяване и проектно-базирана методика.
Ружка Генова, директор на СУ „В.Левски“ Пловдив: „Ние знаем, че съвременните деца, те са едно друго поколение и при тях визуализацията, съпреживяването, сензитивността е по-различна и това нагледно представяне чрез съвременното оборудване ще е необходимо за успешното усвояване на учебния материал.“