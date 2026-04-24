Новините 24.04.2026 г.

Акценти за деня:

Великобритания въведе строга забрана за тютюнопушенето. Децата, които днес са на 17 и по-малко години, както и всички, родени в бъдеще, никога няма да могат да купуват цигари.

У НАС

Най-старото спортно училище у нас – „Васил Левски“ в Пловдив, вече разполага със STEM център. Основната цел на центъра е учениците да визуализират преподавания материал, да правят изследвания и да усвояват знания чрез преживяване и проектно-базирана методика.

Истински транспортен празник организира Русенският университет. Студенти мериха сили в картинг състезания и майсторско шофиране, а край Русе бе открит нов детски полигон за обучение по безопасно движение.

СВЯТ

Чилийски учени ще изпратят рядка космическа мисия с проби от микроорганизми от Антарктида и Чили. Целта е да се изследва тяхната устойчивост в условия без кислород, нулева гравитация, висока радиация и екстремни температури.

Будистки монаси започнаха едноседмичен поход за мир в Шри Ланка с цел насърчаване на мира. Участниците ще изминат 225 км, а сред тях е и бездомно куче на име Алока.

Борнейски орангутан роди в зоопарк в Испания. Бебето е здраво и е третото потомство на майката Мука. В разпространеното от зоопарка видео, заснето малко след раждането, Мука държи новороденото.

СПОРТ

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес направи изявление пред медиите преди предстоящия мач срещу ЦСКА. На пресконференцията испанският специалист говори за възстановяването на Карл Фабиен и Мустафа Сангаре за завръщането на Майкон и за очакванията си за двубоя с „червените“.

Българската национална телевизия ще излъчи на живо благотворителния „Мач на надеждата“, организиран от бившия национал Стилиян Петров. Срещата ще се проведе на 6 юни на стадион „Лазур“ в Бургас от 17:00 часа.