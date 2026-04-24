Крехко примирие между Израел и Ливан

Преговорите между Съединените щати и Иран може да бъдат подновени съвсем скоро. Високопоставени източници от Пакистан съобщиха, че иранският външен министър Абас Арагчи ще пристигне в Исламабад до часове.

По-рано в Белия дом, с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп, посланиците на Израел и Ливан постигнаха 3-седмично удължаване на примирието.

Почти седмица Пакистан е в очакване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. От 6 дни районът около хотел „Серена“ в Исламабад, където трябва да се проведе срещата, е блокиран. Затворени са магазини и гари, не работят и заведенията.

Мохамед, жител на Исламабад: „Идваме тук всеки ден с надеждата преговорите да приключат и да се приберем навреме вкъщи и на работа. Но заради разговорите от дни всичко е затворено. Тези преговори ни причиниха огромни затруднения.“

Разговори може би все пак ще има. Източници на Sky News съобщават, че американски технически екип вече е в Исламабад, а иранският външен министър Абас Арагчи ще пристигне тази вечер в пакистанската столица. Според други медийни публикации обаче, освен Пакистан, Арагчи ще посети Оман и Русия.

Американският президент заяви, че Съединените щати са постигнали около 75% от целите си в Иран и че „сделката не е постигната, защото иранските власти са в смут“.

Попитан колко дълго е готов да чака за дългосрочно мирно споразумение с Иран, Доналд Тръмп беше лаконичен:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Не ме пришпорвайте!“

За войната в Ливан на среща в Белия дом беше постигната 3-седмична пауза.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Проведохме чудесен разговор и според мен това е началото на нещо много важно.“

Тръмп заяви, че през следващите 3 седмици може дори да се проведе среща в Белия дом между лидерите на Израел и Ливан.

Ливанците определиха удълженото примирие като „добра новина“, но останаха скептични, че прекратяването на огъня ще доведе до траен мир.

Родни Иса, жител на Бейрут: „Искаме това прекратяване на огъня да бъде постоянно, не само за седмица или три. Искаме постоянно прекратяване на огъня. Уморени сме от войни. Повече от 50 години живеем в този цикъл на войни и примирия.“

Примирието беше постигнато три дни преди да изтече договореното по-рано 10-дневно прекратяване на огъня. Откакто е в сила, много от разселените ливанци се върнаха по домовете си, но оръжията между Израел и Ливан не са заглъхнали напълно.

В сряда при израелски удари загинаха петима души, сред които и журналистка. Израел обяви, че има право на самозащита, а позицията на „Хизбула“ е, че има право на съпротива срещу Израел.