САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран

Съединените щати не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран, удължаването на примирието също няма срок. Иран остава отворен за преговори, но Ормузкият проток не може да бъде отворен, заради наложената блокада, обясняват в Техеран. Дипломатическите усилия на Пакистан да върне двете страни на масата за преговори продължават.

Отварянето на Ормузкия проток е "невъзможно" заради грубите нарушения на временното примирие между Съединените щати, Израел и Иран. Това написа в социалната мрежа Екс главният преговарящ от иранска страна и председател на парламента Мохамад Галибаф. Според него американската блокада на иранските пристанища е такова нарушение. По думите на президента Масуд Пезешкиан Иран е готов да преговаря.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Неспазването на ангажименти, блокадата и заплахите са основни пречки пред искрените преговори. Светът вижда вашата безкрайна лицемерна реторика и противоречие между думи и действия."

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "няма времева рамка“ за конфликта с Иран и отхвърли предложенията, че политически съображения влияят на подхода му. Става дума за вътрешно разделение, за борба между прагматиците и хората с по-твърди позиции в Иран, коментираха от Белия дом. Президентът Тръмп иска единен отговор, добавиха от администрацията.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Няма да задавам график на президента, той самият не го е направил. Знам, че има анонимни източници, които твърдят, че има краен срок за удължаването на примирието, може би 3 или 5 дни, но това не е вярно. Президентът не е поставял краен срок. Той е доволен от блокадата и разбира, че Иран е в много слаба позиция. Сега картите са в ръцете на президента Тръмп."

В интервю за Фокс Нюз Карълайн Левит каза, че превземането на кораби от ирански военни в Ормузкия проток не се смята за нарушение на примирието, защото плавателните съдове не са американски.

А иранската държавна телевизия разпространи кадри, на които се вижда как маскирани военни превземат контейнеровози. Атакувани са три плавателни съда, екипажите на два от тях са задържани. Според Техеран те не са имали необходимите документи за преминаване през водния път и са манипулирали навигационните си системи.

И докато Пакистан се опитва да сближи позициите на Вашингтон и Техеран със серия от разговори, все още не е ясно кога ще бъде следващият тур преговори.