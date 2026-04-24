Чиста планинска вода и омагьосващи гледки привличат туристи към село Орцево

На 1555 метра надморска височина се намира най-високото населено място в България - село Орцево. Нашият екип в Благоевград се качи високо в Родопите и се срещна с местните хора.

В западната част на Родопите по хълмовете около връх Велийца се намира село Орцево. Най-високото постоянно населено място в България и на Балканите, където разпръснати в 13 махали живеят близо 130

души. Сред тях е и Муса.

Муса Гулит, жител на Орцево: "Една Перушинска махала за момента има един жител иначе всяка махаличка си е отделен род, навремето всяха махала имаше от 20, 50 до 100 човека."

Орцево от единия край до другия е 6,5 км, на 1640 метра е най-високата къща.

Орцево е от малкото населени места в България, които въпреки труднодостъпното си местоположение, местните жители намират начин да развиват, за да не се обезлюдява. Успешната формула е туризмът.

Сайфо Орцев, кмет на село Орцево: "Чистият въздух, гледката, спокойствието... Тук си е тихо, спокойно, идват си хората, отпочиват и си отиват." Муса Гулит, жител на Орцево: "Развиваме туризъм и станахме не само най-високото село на

Балканите с постоянно живеещо население, разбира се. Тук покрай нас минава Е8, имаме 6 къщи за гости. В последно време вече се посещава от туристи от цяла Европа, от Северна Америка, Индия, Китай."

В Орцево има чиста планинска вода, омагьосващи гледки, наскоро ремонтиран път и няколко магазина, които предлагат продукти от първа необходимост. Най-големият проблем обаче е липсата на възможности за работа.

Муса Гулит, жител на Орцево: "Проблемът е само работата за младите хора, иначе аз съм с три

момчета, минали са през Англия, Германия, Австрия и са се установили вече. Единият е в Краище, другият в Горно Краище, а третият си е в Австрия. Развива икономиката на Запада." Сайфо Орцев, кмет на село Орцево: "Младите хора почти слизат в долния район – Краище, Белица, защото сме откъснати, друго може всичко да имаме, но сме откъснати от лекари, от училища."

От последните учили в местното училище преди да бъде закрито е Салихе. Въпреки че вече живее и се развива на друго място, често намира време да се връща в родното село.

Салихе Мечкарска, родена в село Орцево: "Тук са останали дядо ми, баба ми, изселихме се моето семейство, родители ми, но се стараем да ги посещаваме, събираме се, както едно време е било да помним тази малка махаличка, която беше изпълнена с детски смях, красотата, която ни заобикаляше, чистия въздух."

За повечето възрастни хора, останали в селото, поминъкът е животновъдството. А радост в ежедневието им е, когато децата и внуците им, макар и за кратко, се връщат и махалите на Орцево отново се огласят от смях и глъчка.