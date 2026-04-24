Започва поетапно спиране на отоплението в София
Чете се за: 01:42 мин.
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Чете се за: 01:22 мин.
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Чете се за: 01:07 мин.
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Чете се за: 03:30 мин.
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Чете се за: 01:15 мин.
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Чете се за: 03:27 мин.

Папа Лъв XIV и Доналд Тръмп са сред най-влиятелните лидери според списание "Тайм" за тази година

Папа Лъв XIV и Доналд Тръмп са сред най-влиятелните лидери според списание "Тайм" за тази година
Списание "Тайм" определи 100-те най-влиятелни личности за тази година. Папа Лъв XIV и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп са сред най-изтъкнатите световни лидери според изданието. В категорията попадат още държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

В списъка са включени и премиерите на Канада Марк Карни и на Израел Бенямин Нетаняху. Сред малкото жени са датската министър-председателка Мете Фредериксен, премиерът на Япония Санае Такаичи и президентът на Мексико Клаудия Шайнбаум.

Всяка година изданието избира 100 души от различни сектори, включително артисти, музиканти, предприемачи и спортисти. Носителката на "Оскар" Зоуи Салдана е на първо място в категорията "Титани".

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
4
ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Нови правила за шофьорите в Гърция: Не признават талоните за инвалидност и членски карти
5
Нови правила за шофьорите в Гърция: Не признават талоните за...
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица
6
ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Любопитно

"Провадия-Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2026 г. на церемония в Брюксел
"Провадия-Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2026 г. на церемония в Брюксел
Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж Вещи на Майкъл Джексън на търг в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
„Платформа Агора“ раздаде годишните си отличия на пет читалища „Платформа Агора“ раздаде годишните си отличия на пет читалища
Чете се за: 01:27 мин.
Президентът Илияна Йотова разговаря с представители на читалищата Президентът Илияна Йотова разговаря с представители на читалищата
Чете се за: 02:50 мин.
Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ) Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
НАСА представи новия си космически телескоп "Роман" НАСА представи новия си космически телескоп "Роман"
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Започва поетапно спиране на отоплението в София
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Левски има нов собственик (ВИДЕО) Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Папа Лъв XIV и Доналд Тръмп са сред най-влиятелните лидери според списание "Тайм" за тази година Папа Лъв XIV и Доналд Тръмп са сред най-влиятелните лидери според списание "Тайм" за тази година
Чете се за: 01:00 мин.
По света
В Пентагона обмисляли временно изключване на Испания от НАТО
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният съд в София
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дечев за скандала около главния секретар на МВР: Стари ченгета...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Лидерите на ЕС обсъждат в Кипър бюджета на Блока за периода 2028 -...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
