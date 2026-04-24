БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неманя Видич: Сръбският и българският футбол разполагат с много талант

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Легендарният сръбски футболист говори за отношенията си с Димитър Бербатов в интервю за БНТ.

неманя видич сръбският българският футбол разполагат талант
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сръбският и българският футбол разполагат с много талант, който обаче трябва да бъде изследван. Мнението изрази Неманя Видич в специално интервю за БНТ.

Той коментира приятелството си с бившия съотборник в Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов, както и по какъв начин двамата могат да бъдат от полза за развитието на играта в България и Сърбия.

"Все още поддържаме връзка с Бербатов. Смятам, че той е страхотен човек. Имаме еднакъв начин на мислене. Разбира се, и двамата искахме да сме президенти на футболните ни съюзи, което не се случи. Преди няколко дни си говорихме за това и се обединихме около мнението, че трябва да предлагаме нови идеи и възможности пред страните ни. Правителствата трябва да разберат, че винаги има опция А и опция Б. Има много хора, които когато стане въпрос за футбол, винаги се оплакват, но смятам, че е много важно да вземеш позиция, когато трябва, и да предложиш нещо различно. Бих искал да поема отговорност и да се опитам да помогна на сръбския футбол, както Бербатов иска да помогне на българския. Споделих, че не съм доволен от това, което направих с националния отбор и вярвам, че Бербатов се чувства по същия начин. Осъзнаваме, че сръбският и българският футбол разполагат с много талант, който обаче трябва да бъде изследван", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Гледайте цялото интервю в неделя, 26 април, в предаването "Арена спорт" от 12:30 часа по БНТ 1.

Вижте целия обект във видеото.

#Неманя Видич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ