Неманя Видич: Сръбският и българският футбол разполагат с много талант

Сръбският и българският футбол разполагат с много талант, който обаче трябва да бъде изследван. Мнението изрази Неманя Видич в специално интервю за БНТ.

Той коментира приятелството си с бившия съотборник в Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов, както и по какъв начин двамата могат да бъдат от полза за развитието на играта в България и Сърбия.

"Все още поддържаме връзка с Бербатов. Смятам, че той е страхотен човек. Имаме еднакъв начин на мислене. Разбира се, и двамата искахме да сме президенти на футболните ни съюзи, което не се случи. Преди няколко дни си говорихме за това и се обединихме около мнението, че трябва да предлагаме нови идеи и възможности пред страните ни. Правителствата трябва да разберат, че винаги има опция А и опция Б. Има много хора, които когато стане въпрос за футбол, винаги се оплакват, но смятам, че е много важно да вземеш позиция, когато трябва, и да предложиш нещо различно. Бих искал да поема отговорност и да се опитам да помогна на сръбския футбол, както Бербатов иска да помогне на българския. Споделих, че не съм доволен от това, което направих с националния отбор и вярвам, че Бербатов се чувства по същия начин. Осъзнаваме, че сръбският и българският футбол разполагат с много талант, който обаче трябва да бъде изследван", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

