Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Наградиха граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия автобус край Малко Търново (СНИМКИ)

від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Снимка: БТА
В Бургас наградиха граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който пръв е започнал да изкарва пострадали от преобърнатия пътнически автобус край Малко Търново. Инцидентът от сряда сутринта отне два човешки живота, а четирима украинци продължават да се лекуват в различни болници в Бургас.

Областният управител на Бургас връчи на граничния полицай благодарствена грамота за проявената смелост.

Служителят на реда, с риск за живота си, помогнал на десетки жени и деца от Украйна да излязат от преобърнатия автобус, докато превозното средство било закрепено на дърво, с опасност да пропадне в крайпътно дере.

Спасените от полицая пътници днес тръгнаха обратно към домовете си, след като бяха настанени в хотел в Малко Търново.

А в следобедните часове Окръжният съд в Бургас трябва да прецени дали да остави в ареста шофьора на автобуса, след като прокуратурата му повдигна обвинение. Той не е обезопасил превозното средство, което било спряно на пътя, заради липса на гориво.

Христо Колев, говорител на Окръжна прокуратура – Бургас: „Искали са да заредят по-евтин бензин в Турция, но не са разчели добре разстоянието. Като около час автобусът е престоял на наклон без дръпната ръчна спирачка - в момента на огледа, това сме установили, като е нарушен Законът за движение по пътищата, който задължава водача на моторното превозно средство да предприеме всички действия по такъв начин, че автомобил, който е спрян на пътното платно, да не потегли“.

