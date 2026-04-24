Наградиха граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия автобус край Малко Търново (СНИМКИ)

В Бургас наградиха граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който пръв е започнал да изкарва пострадали от преобърнатия пътнически автобус край Малко Търново. Инцидентът от сряда сутринта отне два човешки живота, а четирима украинци продължават да се лекуват в различни болници в Бургас.

Областният управител на Бургас връчи на граничния полицай благодарствена грамота за проявената смелост.

Служителят на реда, с риск за живота си, помогнал на десетки жени и деца от Украйна да излязат от преобърнатия автобус, докато превозното средство било закрепено на дърво, с опасност да пропадне в крайпътно дере.

Спасените от полицая пътници днес тръгнаха обратно към домовете си, след като бяха настанени в хотел в Малко Търново.

А в следобедните часове Окръжният съд в Бургас трябва да прецени дали да остави в ареста шофьора на автобуса, след като прокуратурата му повдигна обвинение. Той не е обезопасил превозното средство, което било спряно на пътя, заради липса на гориво.