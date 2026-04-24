Наградиха граничния полицай, извадил десетки от преобърнатия автобус край Малко Търново (СНИМКИ)

В Бургас наградиха граничния полицай Ивелин Арабаджиев, който пръв е започнал да изкарва пострадали от преобърнатия пътнически автобус край Малко Търново. Инцидентът от сряда сутринта отне два човешки живота, а четирима украинци продължават да се лекуват в различни болници в Бургас.
Областният управител на Бургас връчи на граничния полицай благодарствена грамота за проявената смелост.
Служителят на реда, с риск за живота си, помогнал на десетки жени и деца от Украйна да излязат от преобърнатия автобус, докато превозното средство било закрепено на дърво, с опасност да пропадне в крайпътно дере.
Спасените от полицая пътници днес тръгнаха обратно към домовете си, след като бяха настанени в хотел в Малко Търново.
А в следобедните часове Окръжният съд в Бургас трябва да прецени дали да остави в ареста шофьора на автобуса, след като прокуратурата му повдигна обвинение. Той не е обезопасил превозното средство, което било спряно на пътя, заради липса на гориво.
Христо Колев, говорител на Окръжна прокуратура – Бургас: „Искали са да заредят по-евтин бензин в Турция, но не са разчели добре разстоянието. Като около час автобусът е престоял на наклон без дръпната ръчна спирачка - в момента на огледа, това сме установили, като е нарушен Законът за движение по пътищата, който задължава водача на моторното превозно средство да предприеме всички действия по такъв начин, че автомобил, който е спрян на пътното платно, да не потегли“.