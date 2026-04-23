"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново

Продължава разследването на трагичния инцидент край Малко Търново, при който загинаха две жени, а други 9 души пострадаха, след като пътнически автобус потегли на заден ход и се преобърна в дере.

Какво се знае за тази катастрофа и какви са причините довели до този инцидент?

Шофьорите на автобуса са задържани за 24 часа. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни.

Ивелин Арабаджиев, граничен полицай на ГКПП "Малко Търново": "Около 6.30 минути получихме сигнал от оперативната част, че автобус е спрял на пътното платно с голяма предпоставка за ПТП. Отреагирах веднага и тръгнах за ГКПП-то със служебния автомобил. Автобусът беше спрял перперникулярно на пътното платно, включих светлинните сигнали на автомобила, спрях на завоя с цел да обезпеча движението, да не стане ПТП."

Шофьорът на автобуса обяснил на граничния полицай, че са аварирали, защото им е свършило горивото.

"Продължих си контрола, те си заредиха гориво, стартираха двигателя, в един момент всички бяха радостни, усмивки и в следващите 10 секунди се случи съвсем различно нещо. Самият автобус тръгна назад и двигателя все още работеше. Чух писъци, скочих долу в дерето и изкъртих люка отзад, който е на тавана. И оттам погледнах вътре имаше около 25-30 човека. Почнах да им казвам - "давайте по-бързо, излизайте, ще ви извадя всичките". Суматохата и хаоса бяха големи, хората бяха в шок. Започнах да им казмач - елате към мен. Така един по един започнах да ги изваждам от самото возило. Извиках на шофьорите - гаси двигателя. Почнах да поемам хората, кой на гръб, на рамена, на колена, стъпваха върху мен, но въпреки това ги извадихме. Още като стана инцидента докладвах и поисках помощ, защото бях самичък. Почти всички успях да извадя преди да дойдат колегите от районното управление."

"Вътре в самия автобус гледката беше трагична. Имаше хора, багажи. Шокът беше голям за тях - в единият момент усмивки, в следващия момент - трагедия."

Полицаят споделя, че и за миг не се е замислил за собствената си сигурност - "не реагирах, просто тръгнах".

