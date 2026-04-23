"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 03:10 мин.

"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново

Чете се за: 03:10 мин.
Продължава разследването на трагичния инцидент край Малко Търново, при който загинаха две жени, а други 9 души пострадаха, след като пътнически автобус потегли на заден ход и се преобърна в дере.

Какво се знае за тази катастрофа и какви са причините довели до този инцидент?

Шофьорите на автобуса са задържани за 24 часа. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни.

Ивелин Арабаджиев, граничен полицай на ГКПП "Малко Търново": "Около 6.30 минути получихме сигнал от оперативната част, че автобус е спрял на пътното платно с голяма предпоставка за ПТП. Отреагирах веднага и тръгнах за ГКПП-то със служебния автомобил. Автобусът беше спрял перперникулярно на пътното платно, включих светлинните сигнали на автомобила, спрях на завоя с цел да обезпеча движението, да не стане ПТП."

Шофьорът на автобуса обяснил на граничния полицай, че са аварирали, защото им е свършило горивото.

"Продължих си контрола, те си заредиха гориво, стартираха двигателя, в един момент всички бяха радостни, усмивки и в следващите 10 секунди се случи съвсем различно нещо. Самият автобус тръгна назад и двигателя все още работеше. Чух писъци, скочих долу в дерето и изкъртих люка отзад, който е на тавана. И оттам погледнах вътре имаше около 25-30 човека. Почнах да им казвам - "давайте по-бързо, излизайте, ще ви извадя всичките". Суматохата и хаоса бяха големи, хората бяха в шок. Започнах да им казмач - елате към мен. Така един по един започнах да ги изваждам от самото возило. Извиках на шофьорите - гаси двигателя. Почнах да поемам хората, кой на гръб, на рамена, на колена, стъпваха върху мен, но въпреки това ги извадихме. Още като стана инцидента докладвах и поисках помощ, защото бях самичък. Почти всички успях да извадя преди да дойдат колегите от районното управление."

"Вътре в самия автобус гледката беше трагична. Имаше хора, багажи. Шокът беше голям за тях - в единият момент усмивки, в следващия момент - трагедия."

Полицаят споделя, че и за миг не се е замислил за собствената си сигурност - "не реагирах, просто тръгнах".

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Регионални

Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра
Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра
София и държавата обединяват усилия за обновяване на Витоша, планират панорамна площадка на "Копитото" София и държавата обединяват усилия за обновяване на Витоша, планират панорамна площадка на "Копитото"
Чете се за: 02:17 мин.
Парк "Врана" става публична държавна собственост Парк "Врана" става публична държавна собственост
Чете се за: 00:40 мин.
Няма съобщен случай на пациент с антракс към момента, съобщиха от Здравното министерство Няма съобщен случай на пациент с антракс към момента, съобщиха от Здравното министерство
Чете се за: 02:52 мин.
Започна разчистването на сметищато край езерата в село Добни Богров Започна разчистването на сметищато край езерата в село Добни Богров
Чете се за: 03:12 мин.
Ремонтът на "Дунав мост" при Русе продължава по график Ремонтът на "Дунав мост" при Русе продължава по график
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
ЦИК ще обяви окончателните резултатите от изборите ЦИК ще обяви окончателните резултатите от изборите
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби нарушения на примирието
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ) Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
До 13° в София днес, има опасност от слани в североизточните...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министърът на Военноморските сили на САЩ Джон Фелън напуска поста си
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
