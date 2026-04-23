Украйна, Близкия изток и бюджета на ЕС ще обсъдят лидерите на ЕС на среща в Кипър

Геополитическите и икономическите предизвикателства и отговорът на Европа - това ще бъде основната тема време на неформалната среща на лидерите на ЕС, която започва в Кипър. Първите разговори са планирани за тази вечер в Агия Напа.



На срещата ще присъства президентът Володимир Зеленски, който ще запознае лидерите със ситуацията в Украйна. Днес се очаква окончателното одобрение на заема от 90 млрд. евро за Киев, както и на 20-ия пакет санкции срещу Русия. Осигуряването на свободно корабоплаване по Ормузкия проток и мерки за намаляване цените на горивата също са част от дневния ред на лидерите. Утре, в Никозия, те ще обсъдят и следващия бюджет на Евросъюза. Финансовата рамка е за периода 2028 - 2034 година.