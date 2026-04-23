22-годишният мъж, обвинен за убийството на баща си, се изправя пред съда

Окръжният съд в Пловдив решава дали да остави в ареста 22-годишния Мартин Рондов, обвинен в убийството на баща си и разчленяване на тялото му.

Младият мъж беше задържан преди дни. До зловещото убийство се стигнало след битов скандал между баща и син. По данни на разследването убийството е извършено в края на март. От прокуратурата посочиха, че в продължение на дни обвиняемият е живял с трупа и е изхвърлял части от него в контейерите за боклук в близост до блока, където са живеели. До момента няма данни младежът да е регистриран с психично заболяване, назначена е комплексна психиатрично-психологическа експертиза за състоянието му.

Ако вината му се докаже, може да получи от 15 до 20 години затвор или доживотен затвор без право на замяна.