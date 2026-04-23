Ще бъдат ли повдигнати обвинения на шофьорите на автобуса, прегазил хора край Малко Търново?

Окръжната прокуратура в Бургас продължава разследването на инциндета с пътническия автобус край Малко Търново, при който загинаха две жени, а други деветима души пострадаха.

Очаква се да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на двамата шофьори или ще бъдат пуснати на свобода. Те са задържани за 24 часа. Пробите им за алкохол и наркотици са отрицателни.

До трагедията се стигна след след като пътнически автобус потегли на заден ход и се преобърна в дере.

В автобуса са пътували двамата шофьори, екскурзовод и 36 пътници, предимно жени и деца от Украйна, тръгнали на екскурзия от Одеса за Истанбул. Поддържа се връзка с украинското посолство и фирмата, организирала пътуването, за да може част от пътниците да се приберат у дома.