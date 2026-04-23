До 13° в София днес, има опасност от слани в североизточните райони на страната

Минималните температури ще бъдат по-ниски, в повечето места между 2° и 7°, в София – около 3°, и в североизточните райони ще има условия за образуване на слани.

Облачността ще е променлива, в Югозападна България ще има валежи от дъжд, които до края на деня ще спрат. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската равнина, временно силен вятър – от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 19°, в София – около 13°.

По Черноморието облачността ще е променлива, намаляваща до предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 13° до 16°. Температурата на морската вода е от 11° до 13°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

През следващите дни до края на седмицата ще има променлива облачност, а вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад, но в неделя отново ще се усили. Температурите ще се повишат, в неделя минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 20° и 25°.

В началото на новата седмица ще има по-значителни увеличения на облачността, по-голяма вероятност за краткотрайни валежи, главно в планинските райони има във вторник, възможно е и да прегърми. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихва. Температурите ще се понижат слабо.