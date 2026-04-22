Кирил Милов: Чувството да защитиш титлата е неописуемо

Кирил Милов не скри емоциите си след спечелването на третата европейска титла в кариерата си, като призна, че именно защитата на върха носи най-голямо удовлетворение.

"Чувството е неописуемо. Когато постигнеш върха, е много хубаво, но когато успееш да го защитиш след една година тежък труд, е още по-специално. Изключително щастлив съм“, заяви българският национал след финала.

Милов подчерта, че конкуренцията в класическата борба става все по-сериозна, което прави задържането на върха истинско предизвикателство.

"Страшно трудно е, защото нивото се вдига постоянно. Вече почти всеки съперник има шанс да стане първи. Това ме мотивира да давам още повече от себе си“, допълни той.

За самата финална схватка българинът разкри, че е подходил с ясна тактика, която е изпълнил успешно.

"Бях изградил план още от лагерите. Успях да взема първия партер, което беше ключово, и поведох. След това два пъти ме свалиха, но се защитих добре и така стигнах до победата. Тези шест минути ми се сториха като цял век“, призна шампионът.

Той отбеляза и значението на подготовката, която е провел през годината, въпреки ограниченото участие в състезания.

"Дадох максимум от себе си в тренировките и бях готов, когато получих този шанс“, каза още Милов.

Българският национал не съжалява за трудностите по пътя си, като ги приема като част от израстването.

"Всяко нещо е урок. Не съжалявам за нищо – това ме е изградило като човек“, категоричен бе той.

След успеха си Милов планира кратка почивка, преди да насочи вниманието си към следващите големи цели.

"Първо ще почина малко, а след това ще се подготвям за световното първенство, където конкуренцията ще бъде още по-сериозна“, добави той.

В края на интервюто шампионът отправи емоционално послание към своите близки и към българските фенове.