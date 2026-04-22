Кирил Милов триумфира отново на европейския връх! Българският борец затвърди доминацията си с ново злато

Българинът спечели трета титла в кариерата си след успех над унгареца Алекс Соке във финала

кирил милов триумфира отново европейския връх българският борец затвърди доминацията ново злато
Кирил Милов изведе България до първото злато на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели титлата в категория до 97 кг класически стил. Във финалната схватка българинът наложи волята си над унгареца Алекс Соке с 3:1 и затвърди позицията си сред най-добрите на континента.

Двубоят за титлата премина под диктовката на Милов, който започна уверено и още в началото се възползва от ситуация на партер. Българинът реализира точка, която впоследствие разви в атака и поведе с 3:0 - аванс, който се оказа решаващ. До почивката той контролираше темпото, а след подновяването на срещата демонстрира желязна защита, като на два пъти се измъкна от партер без да допусне обрат. Така Милов хладнокръвно затвори мача и заслужено защити европейската си титла.

Пътят му към златото бе впечатляващ и без колебания. Още на старта той разби поляка Герард Курничак с 9:0, а след това не остави шанс и на беларусина Кирил Маскевич, когото победи с техническо превъзходство – 10:0. В четвъртфиналите Милов срещна стар познайник – германеца Лукас Лазоянис, когото също надигра убедително с 8:1, демонстрирайки сила както в атака, така и в защита.

На полуфиналите българинът се изправи срещу руснака Артур Саргсян и отново показа класа. След равностойна първа част Милов наложи контрол във втората, реализира две отлични контраатаки и стигна до категоричното 7:1, с което си осигури място във финала.

С този успех Милов печели третата си европейска титла в кариерата след Будапеща 2022 и Братислава 2025, като затвърждава доминацията си в категорията и записва втора поредна титла. Българинът има и два сребърни медала от световни първенства - през 2018 и 2022 година.

Успехът на Милов е и първият златен медал за българския тим на шампионата в Тирана. По-рано Семен Новиков донесе сребро в категория до 87 кг, а Стефан Григоров се окичи с бронз при 55-килограмовите.

В същото време част от националите не успяха да стигнат до отличия - Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов отпаднаха в репешажите, а при жените Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева приключиха участието си след загуби в първите си схватки.

Надеждите за нови успехи остават, като утре на тепиха в Тирана ще излязат Олга Попова в категория до 57 кг и Биляна Дудова при 62-килограмовите.



#европейско първенство по борба Тирана 2026 #Кирил Милов

