Кирил Милов триумфира отново на европейския връх! Българският борец затвърди доминацията си с ново злато

Кирил Милов изведе България до първото злато на Европейското първенство по борба в Тирана, след като спечели титлата в категория до 97 кг класически стил. Във финалната схватка българинът наложи волята си над унгареца Алекс Соке с 3:1 и затвърди позицията си сред най-добрите на континента.

Двубоят за титлата премина под диктовката на Милов, който започна уверено и още в началото се възползва от ситуация на партер. Българинът реализира точка, която впоследствие разви в атака и поведе с 3:0 - аванс, който се оказа решаващ. До почивката той контролираше темпото, а след подновяването на срещата демонстрира желязна защита, като на два пъти се измъкна от партер без да допусне обрат. Така Милов хладнокръвно затвори мача и заслужено защити европейската си титла.

Пътят му към златото бе впечатляващ и без колебания. Още на старта той разби поляка Герард Курничак с 9:0, а след това не остави шанс и на беларусина Кирил Маскевич, когото победи с техническо превъзходство – 10:0. В четвъртфиналите Милов срещна стар познайник – германеца Лукас Лазоянис, когото също надигра убедително с 8:1, демонстрирайки сила както в атака, така и в защита.

На полуфиналите българинът се изправи срещу руснака Артур Саргсян и отново показа класа. След равностойна първа част Милов наложи контрол във втората, реализира две отлични контраатаки и стигна до категоричното 7:1, с което си осигури място във финала.

С този успех Милов печели третата си европейска титла в кариерата след Будапеща 2022 и Братислава 2025, като затвърждава доминацията си в категорията и записва втора поредна титла. Българинът има и два сребърни медала от световни първенства - през 2018 и 2022 година.

Успехът на Милов е и първият златен медал за българския тим на шампионата в Тирана. По-рано Семен Новиков донесе сребро в категория до 87 кг, а Стефан Григоров се окичи с бронз при 55-килограмовите.

В същото време част от националите не успяха да стигнат до отличия - Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов отпаднаха в репешажите, а при жените Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева приключиха участието си след загуби в първите си схватки.

Надеждите за нови успехи остават, като утре на тепиха в Тирана ще излязат Олга Попова в категория до 57 кг и Биляна Дудова при 62-килограмовите.





