БФ Борба отличи медалистите от европейските първенства за подрастващи в Самоков

Българската федерация по борба награди призьорите от европейските първенства за кадети и кадетки до 17 години, както и за момчета и момичета до 15 години, които се проведоха в Самоков. Отличията бяха връчени от Управителния съвет на федерацията като признание за постигнатите успехи и достойното представяне на страната ни.

Общо 14 млади български състезатели получиха парични награди и ваучери за храна, осигурени от спонсори, в знак на подкрепа за тяхното развитие и бъдещи успехи.

Сред официалните гости на церемонията бяха президентът на федерацията и петкратна световна шампионка Станка Златева, както и олимпийският и световен шампион Георги Мърков. Те поздравиха младите таланти и им пожелаха още по-големи успехи на международната сцена.

Националните треньори Симеон Щерев, Радослав Великов и Стефан Тошев също изразиха удовлетворение от представянето на състезателите и подчертаха потенциала им за бъдещи отличия на най-високо ниво.

"Радвам се, че вече виждаме резултатите от новата система на работа, която започнахме да изграждаме. Работим целенасочено с децата и младите състезатели, защото именно така се създават бъдещите шампиони“, заяви Златева.

От федерацията отчетоха, че успешното представяне на младите национали и добрата организация на шампионатите в Самоков са ясен знак, че българската борба върви в правилната посока и има стабилна основа за бъдещо развитие.