София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия

За първи път в България се провежда едно от най-престижните събития в календара на Европейския съюз за радио и телевизия – неговата медийна среща на върха. Домакини са Българската национална телевизия и Българското национално радио.

160 делегати от 49 медийни организации, сред които ръководители на обществени медии и професионалисти, ще обсъждат бъдещето на обществените оператори, тяхната устойчивост, роля и дигитална трансформация в динамичната медийна среда.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Свободата на словото, правото на достоверна информация, независимостта на медиите, всичко това не е дадено веднъж завинаги. То е записано в редица документи, ще прочетете хиляди резолюции, декларации, ще го прочетете в словата на политиците, и сякаш парадоксално, обратно пропорционално, колкото повече съществува в тези документи, често в курсив, толкова по-малко се спазва. В една идеална среда сигурно не би се налагало, но средата ни изобщо не е толкова добра, дори напротив, Уж живеем в демокрация, а ударите срещу нейните устои са постоянни и в различни форми. Конкретно върху медиите има все по-настоятелен икономически, финансов и политически натиск. Поставя се въпросът могат ли днес да съществуват медиите без финансова опека от субекти, които често не знаем кои са или ако няма политически чадър отгоре, ако не са защитени от правителство и съответно мнозинство, което не иска обективността на обществените медии, а контролът върху тях. На обществените медии разчитаме да са пазители на фактите."

Изпълнителният директор на БНТ очерта перспективите за развитие пред обществената медия.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Европа и светът днес минават през трансформации - геополитически, технологични, обществени. И в тази реалност нашата мисия става все по-важна. Да бъдем надежден източник на информацията, да бъдем и гарант за демократичните ценности. Обществените медии винаги са били опора. Скоростта на информацията, дезинформация, медийната грамотност или липсата ѝ. Това изисква от нас не просто адаптация, а лидерство в доверието, лидерство в качеството и отговорност пред обществото. Бъдещето на медиите е не само в съхраняването на традициите, то е в баланса на традициите и развитието. Сътрудничеството ни в ЕСРТ ни прави по-устойчиви на предизвикателствата. С обединени усилия можем да служим, с отговорност и визия за бъдещето."

Генералният директор на БНР Милен Митев изброи предизвикателствата пред общественото радио.

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Колкото по-голямо е доверието в новините на обществените медии, толкова по-доволно е обществото. Първото ни голямо предизвикателство са големите платформи, които са ни конкуренти, но и ползваме. Времето в слушане на радио е намаляло. Третото предизвикателство е финансовият натиск. Над 60% от обществените медии функционират с по-малко персонал."