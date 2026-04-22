Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия

bnt avatar logo от БНТ
Бъдещето на медиите е в баланса между традициите и развитието, заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова

Снимка: БТА

За първи път в България се провежда едно от най-престижните събития в календара на Европейския съюз за радио и телевизия – неговата медийна среща на върха. Домакини са Българската национална телевизия и Българското национално радио.

160 делегати от 49 медийни организации, сред които ръководители на обществени медии и професионалисти, ще обсъждат бъдещето на обществените оператори, тяхната устойчивост, роля и дигитална трансформация в динамичната медийна среда.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Свободата на словото, правото на достоверна информация, независимостта на медиите, всичко това не е дадено веднъж завинаги. То е записано в редица документи, ще прочетете хиляди резолюции, декларации, ще го прочетете в словата на политиците, и сякаш парадоксално, обратно пропорционално, колкото повече съществува в тези документи, често в курсив, толкова по-малко се спазва. В една идеална среда сигурно не би се налагало, но средата ни изобщо не е толкова добра, дори напротив, Уж живеем в демокрация, а ударите срещу нейните устои са постоянни и в различни форми. Конкретно върху медиите има все по-настоятелен икономически, финансов и политически натиск. Поставя се въпросът могат ли днес да съществуват медиите без финансова опека от субекти, които често не знаем кои са или ако няма политически чадър отгоре, ако не са защитени от правителство и съответно мнозинство, което не иска обективността на обществените медии, а контролът върху тях. На обществените медии разчитаме да са пазители на фактите."

Изпълнителният директор на БНТ очерта перспективите за развитие пред обществената медия.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Европа и светът днес минават през трансформации - геополитически, технологични, обществени. И в тази реалност нашата мисия става все по-важна. Да бъдем надежден източник на информацията, да бъдем и гарант за демократичните ценности. Обществените медии винаги са били опора. Скоростта на информацията, дезинформация, медийната грамотност или липсата ѝ. Това изисква от нас не просто адаптация, а лидерство в доверието, лидерство в качеството и отговорност пред обществото. Бъдещето на медиите е не само в съхраняването на традициите, то е в баланса на традициите и развитието. Сътрудничеството ни в ЕСРТ ни прави по-устойчиви на предизвикателствата. С обединени усилия можем да служим, с отговорност и визия за бъдещето."

Генералният директор на БНР Милен Митев изброи предизвикателствата пред общественото радио.

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Колкото по-голямо е доверието в новините на обществените медии, толкова по-доволно е обществото. Първото ни голямо предизвикателство са големите платформи, които са ни конкуренти, но и ползваме. Времето в слушане на радио е намаляло. Третото предизвикателство е финансовият натиск. Над 60% от обществените медии функционират с по-малко персонал."

Жан-Филип де Тендер, заместник генерален директор на ЕСРТ за стратегически услуги и медии: "Геополитическото напрежение променя начина, по който се разказват историите. Технологиите трансформират създаването, разпространението и потреблението на информация, а доверието е подложено на натиск. Аудиторията е по-фрагментирана от всякога и в тази среда ролята на обществените медии е не просто важна, тя е от съществено значение. Нашата мисия обаче остава непроменена – предоставяме надеждна информация, отстояваме демократичните ценности и служим на всички публики. Но начинът, по който предаваме това послание, трябва да продължи да се развива – и именно затова сме тук днес."

#ЕСРТ #Европейски съюз за радио и телевизия #София #БНР #БНТ

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026"
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Указания за действия при съмнение за домашно насилие са изпратени до регионалните здравни инспекции
Указания за действия при съмнение за домашно насилие са изпратени до регионалните здравни инспекции
Временно спира електронната услуга за издаване на паспорт
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Милена Милотинова открива третото ниво на „Жените в технологиите"
Хакерска атака срещу Българската национална телевизия: Целта е била да се затрудни работата на обществената медия
Илия Проданов: Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро на декар при пшеницата
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е необходима, но първа стъпка
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус край Малко Търново
Премиерите на Италия и Гърция поздравиха Румен Радев за изборната...
СОС реши да бъде сменено ръководството на Четвърта МБАЛ и да се...
Руски нефт потече към Унгария и Словакия
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
