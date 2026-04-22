Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година.

Мярката ще създаде първото поколение без тютюнев дим, защитено през целия си живот от зависимост и здравословни последици, посочва правителството. Текстът трябва да получи кралско одобрение, което е само формалност. Текстът затяга и контрола върху вейповете, както и търговията и местата за консумация на тютюневи изделия.

Тютюнопушенето в Англия причинява годишно смъртта на 64 000 души и 400 000 постъпвания в болница, Това струва 3 милиарда паунда годишно на националната здравна служба, но цялата икономическа тежест надхвърля 20 милиарда.