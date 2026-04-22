Национална инициатива "60 години Христо Стоичков" обединява аматьорския футбол

Национална инициатива под патронажа на Христо Стоичков ще обедини аматьорския футбол в България.

Проектът, посветен на 60-годишнината на легендарната осмица, ще се проведе като серия от турнири в осем града: Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Етрополе, София, Благоевград и Варна. Отборът, който спечели отличието, ще получи като подарък визита на стадион "Камп Ноу" в Барселона.

Двата най-добри тима от всяка от осемте квалификационни надпревари ще се класират за финалите в Обзор в началото на септември. Стартът на инициативата е този уикенд в Пловдив.