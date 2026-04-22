Започна разчистването на сметищато край езерата в село Добни Богров

Започна почистването на нерегламентираното сметище край езерата в село Долни Богров. След протест на жителите в района Столичната община се зае с боклука. За по-малко от три седмици са извозени над 150 тона боклук. Днес беше направена и инспекция на дейностите.

Почистването е започнало още в петък, а днес продължава. От общината обясниха, че става въпрос за два имота с обща площ над 13 декера. И двата терена са в непосредствена близост до езерата в селото.

Татяна Асенова, началник-отдел "Контрол по опазване на околната среда" в Столичния инспекторат: "Всичко до момента, което е извозено, е над 150 тона отпадъци. Техниката е специализирана за извозване на отпадъци, самосвали. Отпадъците се разделят по видове, защото са наистина разнородни. Има от събаряне на сгради, от почистване на гаражи, на тавани и мазета и други производствени отпадъци."

На място вече има монтирано и видеонаблюдение.

Татяна Асенова, началник-отдел "Контрол по опазване на околната среда" в Столичния инспекторат: "Всички записи от установените нарушители ще бъдат предоставени на столичен инспекторат за налагане на административно-наказателни мерки. Алекс: Има ли вече установени нарушители, откакто сте поставили наблюдението? Има заснети данни за извършени изсипвания на отпадъци. инж. Николай Неделков, зам.-кмет на Столичната община в направление "Околна среда": "Малки камиончета и бусове се установяват, в момента колегите работят по тяхното установяване кой е собственик, дали юридическо, дали физическо лице и ще се предприемат действията по реда на Закона за административните нарушения и наказания и, съответно, да бъде изпратена покана и да бъде санкциониран нарушителят."

Санкциите за нарушителите са сериозни.

инж. Николай Неделков, зам.-кмет на Столичната община в направление "Околна среда": "Наказанията са до 15 000 евро санкция и до 5 години затвор, когато бъдат установени нарушителите."

А част от протестиращите благодариха за свършеното от общината и инспектора.

Любка Любенова: "Добре е да се сложат табелки и да се осъществява ежедневен контрол, нарушителите да свикнат с присъствието на институциите и че ще бъдат наказани."

В позиция в профила си във Фейсбук кметът на район "Кремиковци" написа по повод нерегламентираното сменище в село Долни Богров, че вече работят три камери, които дават резултат. И добавя, че е подготвен списък с приоритетни локации за видеонаблюдение във всички населени места. При осигуряване на финансиране ще пристъпят незабавно към монтиране на камери.