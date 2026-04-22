ЕК представи мерки срещу високите цени на горивата

Европейската комисия представи пакет от мерки срещу високите цени на енергията.

От началото на войната страните от ЕС са изразходвали допълнителни 24 милиарда евро за внос на енергия, без да внасят по-големи количества от преди.

Брюксел ще координира запълването на газохранилищата в държавите членки, както и освобождаването на петролни резерви. Ще бъде създадена Обсерватория за горивата, която ще следи запасите в блока.

Мерките за хората и бизнеса включват целеви схеми за подпомагане на доходите, енергийни ваучери, социален лизинг и намаляване на акцизите върху електроенергията за уязвимите домакинства.