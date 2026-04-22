Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов

"Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов. Политиците трябва да действат мъдро, но бързо" - това написа в профила си във фейсбук служебният премиер Андрей Гюров по повод оставката на и.ф. главен прокуор Борислав Сарафов.

"Временният главен прокурор Сарафов е подал оставка от поста, който всъщност незаконно заема.

Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди.

Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов. Политиците трябва да действат мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност!

Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява!", написа той.