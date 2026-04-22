За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран

Ден преди да изтече двуседмичното примирие с Иран, американският президент Доналд Тръмп го удължи за неопределено време. Няколко часа по-късно Техеран атакува три кораба в Ормузкия проток и задържа два от тях. На фона на крехкото примирие - застой и на дипломатическия фронт. Иран още не е решил дали е готов да участва в нов кръг преговори със Съединените щати в Исламабад, а американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отложи планираното си пътуване за пакистанската столица.

Техеран демонстрира контрол над Ормузкия проток - основната пречка за напредък в мирните преговори. Край бреговете на Оман Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обстрелва кораб, управляван от гръцка компания. Други две атаки имаше срещу контейнеровози, плаващи под панамски флаг. Няма жертви и сериозни щети. Два от корабите са задържани от иранските военноморски сили и насочени към ирански териториални води с аргумента, че са плавали без необходимите разрешителни и са манипулирали навигационните системи.

"Всяко действие, нарушаващо законите на Ислямската република Иран за транзитно преминаване през Ормузкия проток, както и действия, застрашаващи безопасното преминаване през този стратегически воден път, се наблюдават постоянно и срещу нарушителите ще бъдат предприети решителни и законни мерки."

Според Доналд Тръмп блокирането на Ормузкия проток е икономически автогол за Иран.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Иран не иска Ормузкият проток да бъде затворен — те искат той да е отворен, за да могат да печелят по 500 милиона долара на ден (което означава, че точно толкова губят, ако бъде затворен!). Те само казват, че искат да бъде затворен, защото аз съм го БЛОКИРАЛ (ЗАТВОРИЛ!), така че те просто се опитват да „запазят достойнството си“. Преди четири дни хора се свързаха с мен и казаха: „Господине, Иран иска незабавно да отвори протока. Но ако направим това, никога не може да има сделка с Иран, освен ако не взривим останалата част от страната им, включително и лидерите им!"

Доналд Тръмп направи крачка назад, като обяви, че Пакистан е помолил Съединените щати да отложат атаката срещу Иран, докато техните представители не излязат с единно предложение. Запазва се обаче блокадата на иранските пристанища.

Махди Мохамади, съветник на председателя на иранския парламент: "Удължаването на примирието от Тръмп не означава нищо. Губещата страна не може да диктува условията. Продължаването на блокадата не се различава от бомбардировките и трябва да бъде посрещнато с военен отговор. Освен това удължаването на примирието със сигурност е тактика за печелене на време за изненадващ удар. Настъпи моментът Иран да поеме инициативата."

Демонстрация на сила в центъра на Техеран. Пред десетки иранци, развяващи национални знамена, армията показа арсенала си от балистични ракети. Сред тях - Хорамшахр-4, една от най-модерните ирански ракети с приблизителен обсег от две хиляди километра и една от най-големите бойни глави, разработвани в Иран.