Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Тръмп удължи примирието с Иран
ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят достойнството си“

По света
Според американски източници Съединените щати разполагат допълнителни сили в Близкия изток

Иранската Революционната гвардия е обстрелвала два кораба в Ормузкия проток. От Британската организация за морски търговски операции съобщиха, че единият от плавателните съдове е тежко пострадал. Атаката стана часове след като американския президент Доналд Тръмп удължи примирието в Иран за неопределено време. В социалната си мрежа той заяви, че то ще продължи "докато преговорите напреднат". Блокадата на иранските пристанища обаче продължава. Засега Иран официално не е потвърдил, че приема удължаването на примирието.

Президентската администрация на Съединените щати пое дълбоко въздух и направи крачка назад. Американският президент Доналд Тръмп едностранно обяви удължаване на двуседмичното прекратяване на огъня. То трябваше да изтече в 3.00 часа българско време в нощта срещу четвъртък.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Въз основа на факта, че правителството на Иран е сериозно раздробено, не е неочаквано, и по искане на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя Шехбаз Шариф на Пакистан, бяхме помолени да отложим атаката си срещу Иран, докато техните лидери и представители не могат да излязат с единно предложение.“

Решението дойде след ден на смесени сигнали от Белия дом. Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови за военни действия, а планираните преговори в Исламабад се оказаха в задънена улица. Оказа се, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс няма да пътува за Пакистан. Иран също отказа да праща делегация.

Продължаващата блокада на иранските пристанища от американския флот е основната пречка за подновяване на преговорите. Техеран каза, че няма да седне на масата на преговорите, докато не се прекрати блокадата. Засега обаче Вашингтон продължава натиска върху Иран чрез протока.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Иран не иска Ормузкият проток да бъде затворен - те искат той да е отворен, за да могат да печелят по 500 милиона долара на ден (,което означава, че точно толкова губят, ако бъде затворен!). Те само казват, че искат да бъде затворен, защото аз съм го блокирал (затворил!), така че те просто се опитват да „запазят достойнството си“. Преди четири дни хора се свързаха с мен и казаха: „Господине, Иран иска незабавно да отвори протока. Но ако направим това, никога не може да има сделка с Иран, освен ако не взривим останалата част от страната им, включително и лидерите им!“

Резкият завой на американския президент предизвика остра реакция сред високопоставени иранци. Съветникът на главния ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф определи удължаването на примирието като тактика за печелене на време. Според американски източници САЩ разполагат допълнителни сили в Близкия изток, което ще доведе до най-голямото струпване на американски части в района от 2003 г.

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще бъде свикан парламентът
2
Президентът Йотова: В сряда или четвъртък следващата седмица ще...
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
3
БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да подаде оставка
Има задържан по случая с откритите преди две седмици човешки останки в Пловдив
4
Има задържан по случая с откритите преди две седмици човешки...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
5
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Какво показват преференциите на вота в София?
6
Какво показват преференциите на вота в София?

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Близък изток

Тръмп удължи примирието с Иран
Тръмп удължи примирието с Иран
Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане Доналд Тръмп удължи прекратяването на огъня с Иран до второ нареждане
Чете се за: 00:35 мин.
ЕК за авиационното гориво: Насоки за действия на авиокомпаниите в случай на недостиг ЕК за авиационното гориво: Насоки за действия на авиокомпаниите в случай на недостиг
Чете се за: 01:00 мин.
В очакване на преговори САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за разговорите в Исламабад В очакване на преговори САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за разговорите в Исламабад
Чете се за: 03:32 мин.
Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между САЩ и Иран Напрежението расте: Не е ясно дали ще има втори тур преговори между САЩ и Иран
Чете се за: 02:50 мин.
Ден преди изтичането на примирието: Ще седнат ли на масата за преговори САЩ и Иран? Ден преди изтичането на примирието: Ще седнат ли на масата за преговори САЩ и Иран?
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ) Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Хакерска атака срещу Българската национална телевизия: Целта е била да се затрудни работата на обществената медия Хакерска атака срещу Българската национална телевизия: Целта е била да се затрудни работата на обществената медия
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се надява...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Преди окончателните резултати: ЦИК с повторна обработка на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на Земята
Чете се за: 00:32 мин.
По света
