Тръмп за примирието с Иран: Те просто се опитват да „запазят достойнството си“

Иранската Революционната гвардия е обстрелвала два кораба в Ормузкия проток. От Британската организация за морски търговски операции съобщиха, че единият от плавателните съдове е тежко пострадал. Атаката стана часове след като американския президент Доналд Тръмп удължи примирието в Иран за неопределено време. В социалната си мрежа той заяви, че то ще продължи "докато преговорите напреднат". Блокадата на иранските пристанища обаче продължава. Засега Иран официално не е потвърдил, че приема удължаването на примирието.

Президентската администрация на Съединените щати пое дълбоко въздух и направи крачка назад. Американският президент Доналд Тръмп едностранно обяви удължаване на двуседмичното прекратяване на огъня. То трябваше да изтече в 3.00 часа българско време в нощта срещу четвъртък.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Въз основа на факта, че правителството на Иран е сериозно раздробено, не е неочаквано, и по искане на фелдмаршал Асим Мунир и министър-председателя Шехбаз Шариф на Пакистан, бяхме помолени да отложим атаката си срещу Иран, докато техните лидери и представители не могат да излязат с единно предложение.“

Решението дойде след ден на смесени сигнали от Белия дом. Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови за военни действия, а планираните преговори в Исламабад се оказаха в задънена улица. Оказа се, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс няма да пътува за Пакистан. Иран също отказа да праща делегация.

Продължаващата блокада на иранските пристанища от американския флот е основната пречка за подновяване на преговорите. Техеран каза, че няма да седне на масата на преговорите, докато не се прекрати блокадата. Засега обаче Вашингтон продължава натиска върху Иран чрез протока.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Иран не иска Ормузкият проток да бъде затворен - те искат той да е отворен, за да могат да печелят по 500 милиона долара на ден (,което означава, че точно толкова губят, ако бъде затворен!). Те само казват, че искат да бъде затворен, защото аз съм го блокирал (затворил!), така че те просто се опитват да „запазят достойнството си“. Преди четири дни хора се свързаха с мен и казаха: „Господине, Иран иска незабавно да отвори протока. Но ако направим това, никога не може да има сделка с Иран, освен ако не взривим останалата част от страната им, включително и лидерите им!“

Резкият завой на американския президент предизвика остра реакция сред високопоставени иранци. Съветникът на главния ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф определи удължаването на примирието като тактика за печелене на време. Според американски източници САЩ разполагат допълнителни сили в Близкия изток, което ще доведе до най-голямото струпване на американски части в района от 2003 г.