Ученици организираха благотворителен базар в подкрепа на Фондация "Искам бебе"

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" във Видин организираха благотворителен базар в подкрепа на каузата на Фондация "Искам бебе". Решението е на ученическия съвет, а една от причините – задълбочаващата се демографска криза.

В училището често организират благотворителни събития, като с поредното решават да помогнат на семейства с репродуктивни проблеми. В България 150 000 семейства мечтаят да прегърнат своя рожба, казват от фондация „Искам Бебе“.

През следващия месец подкрепа на каузата на фондацията в града ще има благотворително представление.