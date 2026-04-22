Спор за дистанционното на телевизора довел до убийството в Пловдив с открити останки от човешко тяло

Мъж е задържан за убийството на баща си, чиито останки бяха открити в контейнер за смет в район "Тракия" в Пловдив на 8 април. Това съобщиха на съвместен брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, наблюдаващият прокурор Росен Каменов и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив комисар Венелин Костов.

Жертвата е на 53 години, а извършителят - на 22 години. Обвиняемият е дал подробни обяснения за причините и начинът на извършването на престъплението. Установено е, че се касае за баща и син, които живеят заедно в едно жилище, каза Каменов. Поводът за възникване на конфликта между тях, довел до убийството, е битов и след употреба на алкохол и от двамата.

Тялото на жертвата е било разчленено и след това части са били изхвърлени в контейнер в район "Тракия". Престъплението е извършено в периода 29 - 30 март. Оттогава до намирането на останките обвиняемият е държал части от трупа на баща си в жилището им, посочи прокурорът.

Предстои внасянето на искане за налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража". Назначена е комплексна съдебно-психиатрична експертиза на обвиняемия. Към момента няма данни мъжът да е регистриран с психични заболявания.

Извършителят е привлечен като обвиняем за убийството на баща му, за което е предвидено наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, посочи Каменов. Извършват се множество експертизи, включително ДНК на намерените остатъци от човешко тяло.